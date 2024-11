Gronda Nord da prolugare. Patto siglato con la Regione

CREMA (Cremona)

Giovedì il Comune di Crema e la regione Lombardia hanno firmato la convenzione per il prolungamento della Gronda Nord. L’accordo sancisce l’avvio della progettazione, grazie all’erogazione della prima tranche di finanziamenti, ossia 1,4 milioni di euro sui 7 milioni complessivi stanziati dalla Regione per l’opera (che in totale ne costa 14 e vedrà il Comune coprire gli altri 7). Questi fondi consentiranno di cominciare la fase di progettazione, che dovrà essere completata entro il 2025. Poi si procederà con l’aggiudicazione dell’appalto e l’avvio dei lavori entro la fine del 2026, col completamento della strada previsto entro il 2028. Il prolungamento della Gronda Nord è un’opera cruciale per migliorare la viabilità e il collegamento tra l’area industriale di Crema e la rete della viabilità primaria regionale. Per il sindaco Fabio Bergamaschi "un passaggio decisivo". "Il prolungamento della Gronda che oggi termina all’incrocio con via Treviglio – aggiunge – doveva essere realizzato quindici anni fa al posto del sottopasso di via Indipendenza, secondo una logica di priorità. In futuro il grande traffico resterà fuori dall’abitato". P.G.R.