Giovani cowboy crescono in sella ai piccoli pony

Ha riaperto Cowboyland, il parco divertimenti all’interno del Cowboys’ guest ranche di via Tullio Morato a Voghera. Un’area di oltre 40mila metri, con diverse attività per i bambini: la ricostruzione di un ambiente dei nativi americani, con la possibilità di andare in canoa, la fattoria Animal adventure con lama, daini, capre, bisonti e altri animali, lo Stable tour con la visita alla scuderia. Non manca la possibilità di fare un percorso nel bosco coi pony.