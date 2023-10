Giorni d'ansia a Mortara (Pavia) per Amani, scomparsa da casa

MORTARA (Pavia)

Ha compiuto 14 anni venerdì Amani Garroui, la ragazza di origine tunisina e residente a Mortara della quale la famiglia non ha più notizie da venerdì della scorsa settimana. Il suo allontanamento è stato segnalato ai carabinieri che hanno avviato le ricerche, in cui sono impegnati anche la mamma Ibttissme Soulì, 41 anni, il suo compagno Ridhla Achouri e la figlia di quest’ultimo, Paola. Il padre biologico di Amani è invece in Tunisia dove è rimasto dopo la separazione.

Quando è stata vista l’ultima volta la ragazzina indossava jeans neri, maglione giallo, giacca di pelle nera e scarpe da tennis bianche. Il giorno prima della sparizione Amani e la madre erano andate all’ospedale di Vigevano dove quest’ultima doveva sottoporsi a un piccolo intervento a una mano.

Le cose erano andate per le lunghe e madre e figlia si erano incontrate solo qualche ora dopo alla stazione ferroviaria. Il giorno dopo Amani si era rifiutata di andare a scuola, motivando la decisione con la necessità di rivolgersi ai servizi sociali di Mortara, che si trovano a palazzo Cambieri e dove la quattordicenne non è mai arrivata. È uscita di casa alle 9.30 del mattino e nessuno l’ha più vista. Le telecamere di videosorveglianza del Comune non l’avrebbero ripresa; ora si stanno vagliando quelle dello scalo ferroviario perché una delle ipotesi è che la ragazzina possa avere preso un treno, non è chiaro per quale destinazione.

Umberto Zanichelli