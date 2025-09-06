Giornata di sangue nel Pavese. Schianti sulle strade, due morti

SANNAZZARO DE’ BURGONDI (Pavia)Due morti e due feriti gravi. In due diversi incidenti. Questo il bilancio drammatico di ieri sulle strade della provincia di Pavia.

Il primo schianto è avvenuto verso le 13 sulla strada tra Sannazzaro de’ Burgondi e Ferrera all’altezza di Boverio, poco prima della rotatoria della Raffineria Eni: un camper che percorreva la provinciale 93 bis in direzione Ferrera Erbognone, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri si è scontrato frontalmente con un Suv che proveniva in senso opposto. Potrebbe essersi trattato di un’invasione di corsia da parte di uno dei mezzi. Il Suv dopo lo scontro si è ribaltato. Un uomo di 37 anni, Maik Lovacovic, residente a Roncaro è morto sul colpo, mentre è rimasta ferita gravemente la donna 35enne, V.B., residente a Milano che viaggiava con lui sull’auto ed è stata estratta dalle lamiere. È stata portata in elisoccorso al Niguarda in codice rosso. Ferito anche l’autista del camper coinvolto nello schianto, un uomo di 56 anni, ora ricoverato al policlinico San Matteo di Pavia.

La seconda tragedia è avvenuta alle 15,30 sull’ex statale 596, il rettilineo di Santa Croce, frazione di San Martino Siccomario. Un’auto guidata da un 65enne di Zinasco, T.H. ha invaso la corsia opposta andando a sbattere frontalmente contro una moto con targa svizzera. Ad avere la peggio è stato il motociclista 69enne, Jakob Kubler, che seguiva il figlio di 34 anni non coinvolto nell’incidente. Il 69enne è stato stabilizzato sul posto e trasferito d’urgenza al San Matteo di Pavia dove è deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate. Ferito anche il conducente dell’auto, portato in elisoccorso in codice giallo all’osperdale Humanitas di Rozzano dove si trova ricoverato non in pericolo di vita e dove sarà sottoposto a test tossicologici.

Ieri mattina infine era deceduto Luciano Finotti, il 59enne che mercoledì notte era stato sbalzato dallo scooter mentre percorreva via Folperti a Pavia. L’uomo, residente in città, lavorava come corriere. Dopo l’incidente era stato ricoverato in Rianimazione dell’ospedale San Matteo per essere finito contro il cartello segnaletico dell’isola salvapedoni e poi aveva battuto la testa contro lo spigolo del marciapiede. I familiari hanno acconsentito alla donazione degli organi.