“Generazione Meccatronica“. Un futuro da operai specializzati

Se l’industria pavese nel complesso è responsabile del 23% del valore aggiunto del territorio, la meccatronica impiega il 46% del totale degli addetti del manifatturiero provinciale, con oltre 14.300 tra donne e uomini. "Tantissimi lavoratori, ma l’industria sta continuando a crescere e ha bisogno di personale". Daniele Cerliani, imprenditore dell’omonima azienda di Pavia, ha usato queste parole rivolgendosi direttamente ai giovani. Lo ha fatto parlando a “Scintille: insegui i tuoi sogni“ nell’ambito di “Pavia capitale della cultura d’impresa“ di Assolombarda.

"Siamo il secondo Paese industriale in Europa dopo la Germania – ha aggiunto Cerliani – Il vero Made in Italy non sono la pasta o gli abiti ma la meccatronica, il valore delle macchine che esportiamo in tutto il mondo. E lavorare in questo settore vuol dire attingere a competenze ai vertici mondiali".

La fabbrica moderna è fatta di automazione avanzata e di lavoratori altamente specializzati, addestrati per gestire macchinari sofisticati e compiti specifici. Che si adattano anche alle donne: "La fabbrica moderna diventa caposaldo di inclusività, anche di genere". Il 32% dell’offerta di lavoro nella nostra provincia nel 2022 era rivolta proprio agli operai specializzati che nel 55% dei casi è difficile reperire. "Meccatronica a Pavia vuol dire meccano-calzaturiero, meccanica per la farmaceutica e le scienze della vita, vuol dire componentistica per le macchine per cucire, la meccanica per l’oil e gas, la meccanica per l’alimentare, la robotica e l’automazione, per la gomma e la plastica, per il contoterzismo ad alto valore aggiunto".

Con “Generazione meccatronica“, campagna di Federmeccanica rivolta alle nuove generazioni, si vuole far conoscere l’importanza di una formazione tecnica. "Abbiamo parlato del presente della fabbrica, lanciato delle idee. Poi ci sono le influenze che ogni giorno subiamo, quelle positive da parte della famiglia e degli insegnanti, ma anche quelle fondate sui preconcetti. Le imprese, la fabbrica, le aziende, potrebbero essere proprio il futuro di tanti ragazzi che stanno completando gli studi e spesso ricevono offerte di lavoro appena ottenuto il diploma".