Garlasco, notte di botte in strada tra giovani: soccorsi due ragazzi di 21 e 22 anni

Garlasco (Pavia), 26 maggio 2024 - Due diverse liti tra giovani, quasi in contemporanea nella notte, con botte in strada a Garlasco.

I soccorsi sanitari di Areu sono intervenuti sulla circonvallazione di Garlasco, in via Leonardo da Vinci, per tre richieste d'intervento, una prima verso le 4, ma senza poi trovare nessuno da soccorrere, una seconda circa un quarto d'ora dopo, trasportando un 22enne in codice verde all'ospedale civile di Vigevano, e una terza volta ancora mezz'ora più tardi, soccorrendo un 21enne ma medicandolo sul posto senza che fosse necessario il trasporto in ospedale. Conseguenze dunque per fortuna lievi per i giovani coinvolti nei due episodi, per i quali sono intervenuti anche i carabinieri, della Compagnia di Vigevano, che attendono eventuali querele di parte.

In base alla ricostruzione dell'accaduto, le due liti tra giovani sarebbero iniziate all'interno di un locale, subito interrotte dal personale della vigilanza interna, che accompagnando fuori gli indesiderati litiganti ha garantito incolumità e sicurezza ai molti altri giovani presenti, che hanno potuto così proseguire e concludere la nottata di divertimento senza praticamente accorgersi di quello che stava accadendo. Ma anche dopo essere stati allontanati, i giovani hanno proseguito le liti in strada venendo alle mani, con i necessari interventi di soccorsi sanitari e carabinieri.