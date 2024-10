Garlasco, usa l’alcol per accendere il camino: anziano finisce avvolto dal fuoco. È gravissimo

Garlasco (Pavia) – Un ritorno di fiamma lo ha colto di sorpresa e lo ha investito mentre stava cercando di accendere il caminetto di casa. Un pensionato di 84 anni che abita nella frazione Bozzole di Garlasco è rimasto ustionato in modo molto grave venerdì e si trova ricoverato in condizioni critiche al Centro grandi ustionati dell’ospedale Niguarda Milano, dove è stato trasferito dal Policlinico San Matteo di Pavia che lo aveva accolto in un primo momento. Su cosa sia accaduto esattamente negli istanti che hanno preceduto l’incidente domestico sono ancora in corso degli accertamenti ma la dinamica dell’accaduto sembra essere acclarata.

Il pensionato aveva deciso di accendere il camino a legna della sua casa e, come probabilmente aveva già fatto una quantità innumerevole di volte in passato senza avere mai problemi, deve aver accelerato le operazioni di accensione – che, soprattutto quando si effettuano per la prima volta nella stagione, possono richiedere un po’ di tempo – utilizzando materiale infiammabile, con tutta probabilità alcol. A differenza del passato però in questa circostanza è accaduto qualcosa di imprevedibile: si è generato infatti un ritorno di fiamma, che ha investito improvvisamente l’anziano uomo che si è ritrovato letteralmente avvolto dal fuoco.

Nonostante i soccorsi siano stati immediati, le conseguenze sono state importanti: dai primi accertamenti risulta che l’uomo abbia riportato ustioni su almeno il 50 per cento del corpo. In un primo momento è stato disposto il trasferimento al Policlinico San Matteo di Pavia ma, poco dopo il ricovero e in considerazione dell’età e soprattutto del quadro clinico complessivo, i medici che lo hanno avuto in cura ne hanno disposto il trasferimento in una struttura espressamente attrezzata per fare fronte a questa tipologia di eventi. Per questo l’ottantaquattrenne garlaschese è stato trasportato in elisoccorso al Centro grandi ustionati del Niguarda di Milano, una delle strutture più importanti a livello nazionale per curare le vittime del fuoco.

L’anziano è ricoverato in gravi condizioni e, come sempre accade in questi casi, sarà necessario qualche giorno per avere un quadro completo ed esauriente circa i danni provocati dal fuoco che lo ha investito, così da consentire ai medici di formulare una prognosi più precisa.