Alcol davanti al camino. Ragazzo di 21 anni investito dalle fiamme

La bottiglietta di alcol che impugnava per accendere il camino di casa gli è scoppiata in mano per un ritorno di fiamma. La palla di fuoco lo ha investito in faccia, al torace e sulle braccia, procurandogli ustioni di secondo grado su parte del corpo, oltre che al volto, alla bocca e agli occhi. Vittima dell’incidente domestico è un ragazzo di 21 anni di Merate. È stato prima soccorso e medicato dai medici e dai sanitari dell’ospedale di Merate, poi dai colleghi del Centro Ustioni del Niguarda di Milano, dove è stato trasferito d’urgenza in ambulanza dal San Leopoldo Mandic. Una volta stabilizzato, il 21enne è stato di nuovo accompagnato al presidio brianzolo, dove è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia. È fuori pericolo di vita, ma potrebbe riportare conseguenze permanenti.