Gambolò, spacciava nelle campagne: pusher in manette

Gambolò, 16 maggio 2025 - Lo hanno sorpreso poco dopo ave ceduto delle dosi di cocaina ed eroina a dei clienti e per lui sono scattate le manette. I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Vigevano, in collaborazione con i colleghi della stazione di Mortara, hanno arrestato un ventitreenne marocchino, con precedenti, e in Italia senza fissa dimora. L’operazione è scattata in prossimità del canale Quintino Sella, che attraversa la zona di confine tra i Comuni di Gambolò e Mortara e che è una delle piazze di spaccio più conosciute della Lomellina.

Proprio per questa ragione i militari stavano effettuando dei controlli mirati. Il giovane magrebino, che sarà processato per direttissima, deve rispondere di spaccio. I militari hanno dapprima controllato alcuni clienti, trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente e per questo segnalati alla Prefettura come consumatori abituali, e poco oltre il loro fornitore. Quando il giovane ha visto gli uomini in divisa ha tentato di fuggire a piedi ma è stato raggiunto e bloccato. Con sé aveva un coltello con tracce di droga, il materiale per il confezionamento e 370 euro in banconote di piccolo taglio considerate il provento della sua attività illecita.