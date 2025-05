Rifiuti, spaccio di droga, alcolici: "Intervenite al parco Tarello"

Cumuli di immondizia lasciate dai senzatetto, spaccio e consumo di droghe, uso di alcol. Un quadro che lascia poche speranze quello descritto dalla petizione sulla sicurezza al parco Tarello da parte di alcuni residenti: mentre era in corso la commissione Sicurezza, la polizia locale stava sgomberando l’area frequentata dai senzatetto. "Abbiamo paura a entrarci", ha spiegato il primo firmatario, Stefano Arquati. Secondo le osservazioni inoltrate dal consiglio di quartiere Lamarmora, presieduto da Gianluca Vicini, le forze di polizia ci sono né sono mai stati segnalati particolari episodi di violenza in orario notturno tale da pensare a una chiusura. "La scorsa estate – ha sottolineato il comandante della polizia locale, Marco Baffa – il Tarello è stato quello più interessato dai pattuglioni, 45. Per quanto riguarda i senza fissa dimora, il regolamento di polizia urbana non contempla l’allontanamento. Sugli stranieri presenti, abbiamo verificato: sono tutti regolari".

Gli arresti non bastano: servirebbero iniziative per rendere il parco più vissuto. In quest’ottica va il bando del Comune per assegnare la struttura Gloriette ad attività commerciali e terziarie. Ora starà alla commissione redigere la relazione sulla petizione, come avvenuto per quella di Chiesanuova.

Federica Pacella