Gambolò, furto in azienda agricola: rubato trattore con seminatrice al traino

Gambolò (Pavia), 11 giugno 2025 - I ladri tornano a colpire nelle campagne della Lomellina e del Pavese. Un trattore è stato rubato in un’azienda agricola di Gambolò, in via Agricoltura. Il mezzo, di marca Fendt, con agganciata anche una seminatrice al traino, era stato lasciato nel cortile della cascina, senza recinzione.

I malviventi sono entrati in azione nella notte tra lunedì e ieri, martedì 10 giugno, quando il furto è stato scoperto e denunciato alla locale Stazione dei carabinieri della Compagnia di Vigevano. Il valore del bottino non è stato quantificato con precisione, ma ammonterebbe a diverse decine di migliaia di euro, al quale si aggiunge il danno per l'agricoltore che si trova all'improvviso senza il macchinario da utilizzare e non può dunque proseguire il lavoro nei campi che deve invece essere svolto con tempistiche precise per non compromettere il raccolto.

Peraltro i furti di trattori sono frequenti proprio nei periodi in cui i mezzi vengono maggiormente utilizzati nei campi: il primo episodio stagionale era stato registrato lo scorso 25 aprile a Tromello, in strada San Giorgio, alla Cascina Negrina.

L’altro colpo

In pieno giorno, tra la mattinata e il primo pomeriggio sempre di martedì 10 giugno, è stato invece messo a segno un altro furto in una cascina a Valle Salimbene, in località Taccola. In questo caso però gli ignoti ladri hanno preso di mira l'abitazione in una porzione del cascinale.

Approfittando dell'assenza dei proprietari, usciti di prima mattina, i malviventi si sono introdotti nella casa forzando la porta dell'ingresso principale. E mettendo come al solito tutto a soqquadro in cerca di qualcosa di prezioso da rubare, hanno trovato e portato via una somma in contanti di circa 500 euro, fuggendo poi senza lasciare tracce. I carabinieri della Compagnia di Pavia sono intervenuti per il sopralluogo verso le 15, quando il furto è stato scoperto dai padroni di casa al rientro, e hanno avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili.