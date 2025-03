Ruba due volte lo stesso trattore in una fattoria, denunciato

Uno straniero ventiduenne senza fissa dimora tra venerdì e domenica ha rubato due volte lo stesso trattore, venendo sorpreso in entrambe le occasioni e finendo quindi denunciato. La vicenda ha preso avvio appunto venerdì, quando da una fattoria di Pessina Cremonese è sparito un trattore che è stato poi ritrovato un’ora più tardi a Cappella de’ Picenardi. Il proprietario è stato avvertito e ha indicato come presunto colpevole il ventiduenne, al quale affida saltuariamente del lavoro. Le forze dell’ordine si sono recate a casa di alcuni parenti del giovane, e lì lo hanno trovato.

Messo alle strette, il ventiduenne ha riconsegnato le chiavi del trattore ed è stato denunciato per ricettazione. Domenica però il giovane è tornato nella fattoria di Pessina Cremonese, ha rubato lo stesso trattore ed è fuggito, inseguito dai proprietari. La fuga però è durata poco perché il giovane e il trattore si sono rovesciati in un fosso. Il ladro è finito in ospedale con qualche contusione, il trattore è stato restituito ai proprietari e il giovane denunciato per furto.