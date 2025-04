Ladri scatenati: in poche ore rubati un trattore, pluviali di rame in una scuola e i soldi del fondo cassa di una farmacia

Pavia, 25 aprile 2025 - Il primo furto 'stagionale' di un trattore in una cascina lomellina, predoni di rame a segno nelle scuole di Mede e ladri di contanti in una farmacia oltrepadana. Nella notte tra giovedì e oggi, venerdì 25 aprile, ignoti malviventi sono entrati in azione alla Cascina Negrina di Tromello, in strada San Giorgio. Hanno forzato il cancello di accesso al cortile della cascina e hanno rubato un trattore di medie dimensioni, un Landini di colore rosso, dal valore non quantificato.

Una tipologia di furto che ciclicamente si ripropone ai danni delle aziende agricole, che oltre al danno economico si vedono private di un necessario strumento di lavoro proprio nei periodi dell'anno in cui ne hanno più necessità, come ora per la preparazione dei campi alle imminenti semine. I carabinieri della Stazione di Gambolò, della Compagnia di Vigevano, hanno diramato le ricerche del trattore rubato.

Non sono invece legate ai cicli stagionali, ma proseguono in ogni stagione dell'anno senza soluzione di continuità, le incursioni notturne dei ladri di oro rosso. Nella notte tra mercoledì e ieri, giovedì 24 aprile, sono entrati in azione a Mede, in corso Italia, portando via un quantitativo non precisato di pluviali di rame dall'edificio dell'Istituto comprensivo Massazza, che a Mede ha la sede principale con gli uffici di segreteria e le scuole primaria (elementari) e secondaria di primo grado (medie). Il furto, scoperto il giorno successivo, è stato denunciato ai carabinieri, che procedono nelle indagini con personale della locale Stazione, della Compagnia di Voghera.

Nella stessa nottata tra mercoledì e il 24 aprile, un furto di tutt'altra tipologia è stato messo a segno ai danni della farmacia Riccardi, in via Roma a Barbianello. Entrati forzando la porta dell'ingresso posteriore, i ladri non erano evidentemente interessati ai farmaci ma solo ai soldi in contanti e hanno portato via circa 300 euro di fondo cassa. Anche in questo caso il furto è stato scoperto il giorno dopo e sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Santa Giuletta, della Compagnia di Stradella.