Cercano di bloccare i ladri, due commessi rimangono feriti. Violenta rapina in un negozio a Pavia

Pavia, 31 agosto 2024 - Cinque coinvolti, tra cui due trasportati al pronto soccorso, uno in condizioni più gravi. È il bilancio dei feriti in un furto tramutato in rapina, nella mattinata di oggi, sabato 31 agosto, in via Treves a Pavia. Oltre ai soccorsi sanitari di Areu, sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno cercando i responsabili, fuggiti a bordo di un'auto scura.

In base alla prima ricostruzione dell'accaduto, tre o quattro giovani sarebbero entrati nel negozio Zaly Home, grande magazzino gestito da cinesi, aggirandosi tra gli scaffali con fare sospetto. Sarebbero quindi stati notati dal personale, che li ha tenuti d'occhio fino a quando avrebbero cercato di uscire senza pagare la merce. Il malriuscito tentativo di furto è quindi fallito, la merce è stata abbandonata posto, ma il crimine è diventato rapina per la violenta reazione dei responsabili quando il personale del punto vendita ha cercato di bloccarli.

Ne è nata infatti una colluttazione, nella quale hanno avuto la peggio due dipendenti, rimasti feriti in modo più serio. Mancavano pochi minuti alle 10.30 quando è stato richiesto l'intervento dei soccorsi, giunti sul posto in codice rosso con due ambulanze e l'auto medica con rianimatore a bordo. Il ferito in più gravi condizioni è stato trasportato dall'ambulanza in codice giallo, non in pericolo di vita, mentre un altro contuso è stato portato in codice verde, entrambi al Policlinico San Matteo di Pavia.