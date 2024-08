Colpo alla tabaccheria del centro commerciale. Via gli incassi per quasi trentamila euro

CREMA (Cremona)

Potrebbe arrivare a 30mila euro il bottino del furto subito dalla tabaccheria Rossi giovedì intorno alle 20.30. Secondo quanto si è saputo, i ladri, che di certo erano al corrente sia degli incassi, sia dei movimenti all’interno del centro commerciale una volta chiuso, hanno atteso che il proprietario Giuseppe Rossi (nella foto) abbassasse le saracinesche della tabaccheria e che la gente uscisse dal centro commerciale. Intorno alle 20.35 i malviventi sono entrati in azione. Hanno scassinato la serratura della saracinesca e sono entrati nel negozio (che sta su un angolo, non ha vetrine ed è visibile a chiunque passi). Presumibilmente con grande rapidità hanno svuotato le quattro casse del loro contenuto, dove sembra ci fossero da 20 a 30mila euro, hanno preso anche una cinquantina di sigarette elettroniche e se ne sono andati. Pare che nessuno abbia notato nulla. Il proprietario è stato chiamato dalle guardie, che entrano in servizio alle 20.45.

Nessuno dei presenti nel centro commerciale sembra aver visto nulla. Le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne al centro (fuori non ce ne sono) per verificare se ci sono riprese utili a identificare i ladri. "Sembra incredibile – dice il derubato – che nel centro commerciale non ci sia una cassa continua dove depositare gli incassi. Abbiamo chiesto più volte, ma senza risposte positive".

Pier Giorgio Ruggeri