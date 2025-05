I ladri prendono di mira il poliambulatorio di Siziano: magro bottino, ma i danni sono ingenti

Siziano (Pavia), 30 maggio 2025 – Un danno ingente per un magro bottino. È quello che hanno provocato nella notte appena trascorsa i ladri che hanno preso di mira il “I-Medical center” di via Santa Teresa, alla periferia del centro abitato, nei pressi della zona industriale.

Dopo aver spaccato una delle vetrate del poliambulatorio che si trova sotto un palazzo di quattro piani, vicino a via Circonvallazione che corre accanto ai campi, i soliti ignoti sono entrati nella struttura in cui vengono effettuati accertamenti e diverse prestazioni in campo medico e hanno forzato due cassettine metalliche di quelle che vengono utilizzate per riporre il denaro da trasportare agevolmente. All’interno c’erano 200 euro che i malviventi hanno preso e sono scappati via presumibilmente imboccando una delle strade che conducono fuori da Siziano. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri che hanno effettuato il sopralluogo.