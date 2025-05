Vanno a cena. Le loro moto spariscono

Hanno trascorso l’intera giornata alla pista da motocross di Dorno, una delle più apprezzate di tutto il nord Italia, sulla quale hanno utilizzato le tre moto che avevano portato con loro. Al momento di lasciare l’impianto i due uomini, cittadini francesi, hanno deciso di fermarsi a mangiare a Garlasco prima di ripartire. E in quel lasso di tempo qualcuno ha sottratto loro le moto, tutto di 250 cc di cilindrata, che erano all’interno del furgone parcheggiato in via Pavia. È la disavventura occorsa giovedì sera a due appassionati di cross che si sono visti rubare le moto. Un furto, che non è certo il primo del genere che si registra in Lomellina – dove sono almeno due gli impianti di rilievo internazionale che richiamano appassionati da tutta Europa – e che non ha avuto testimoni. Nessuno ha visto i ladri, presumibilmente più di uno per la rapidità con la quale hanno agito.

U.Z.