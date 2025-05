Tre impianti in aree vincolate e vicine a garzaie

Tre impianti per la produzione di energia elettrica da fonte solare attraverso moduli fotovoltaici a terra. Un’area agricola di 15,4 ettari, secondo Renantis Solutions, la società che ha proposto l’intervento dovrebbe trasformarsi in una distesa di 17.352 pannelli solari. Il primo progetto, denominato "Pavia 1" si estende su 4,62 ettari e prevede l’installazione di 4.368 pannelli con una potenza di 2.555,28 chilowatt picco. "Pavia 2" nelle intenzione dei proponenti si dovrebbe estendere su 3,02 ettari per 3.408 pannelli con un kwp di 2.147,004. Più "ricco" l’intervento denominato "Pavia 3" che nelle intenzioni si dovrebbe estendere su 7,84 ettari sui quali Renantis Solutions vorrebbe posizionare 9.576 pannelli per un totale di 6.032,88 kwp. "Pavia 1", "Pavia 2" e "Pavia 3" risultano soggette a vincolo paesaggistico e nelle vicinanze si trovano delle riserve come la garzaia di Porta Chiossa a circa 3 chilometri e la garzaia della Carola a più di 5. Stando poi al decreto della Provincia, accanto al valore naturalistico perché le aree ricadono nel bacino di Valle Salimbene a criticità idraulica di medio livello e il parco del Ticinello e del Lambro meridionale dista 10 chilometri, "nella zona in cui dovrebbe sorgere il parco fotovoltaico vivono e lavorano circa 420mila abitanti". M.M.