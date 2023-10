Furto in casa, via tre pistole e proiettili

Tre pistole e una cinquantina di proiettili. E’ il bottino, pericoloso nelle mani sbagliate, di un furto messo a segno nella mattinata di lunedì in un’abitazione in via Cairoli a Ottobiano. Approfittando dell’assenza dei padroni di casa, ignoti ladri hanno forzato la porta principale d’ingresso e hanno messo a soqquadro tutte le stanze per cercare qualcosa di prezioso da rubare. Hanno trovato e portato via integralmente, senza aprirla sul posto, una piccola cassaforte nella quale erano custodite sotto chiave le tre pistole e le relative munizioni, tutte regolarmente detenute dal padrone di casa.

Appena scoperto il furto, la vittima lo ha denunciato ai carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, che hanno avviato indagini nel tentativo sia di individuare i responsabili che di recuperare il bottino.

S.Z.