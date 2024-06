Colpo grosso, furto in una azienda di logistica: rubati 3 Tir con tutto il carico

Bastida Pancarana (Pavia), 3 giugno 2024 - Hanno rubato anche un furgone, vuoto, ma ben 3 Tir con rimorchio, carichi.

I ladri sono entrati in azione nel fine settimana in una logistica lungo la Sp12 a Bastida Pancarana, in frazione Valle Botta.

Il furto è stato scoperto alla riapertura nella mattinata di oggi, lunedì 3 giugno, ma potrebbe risalire a poche ore dopo la chiusura nella serata di sabato.

Probabilmente con la complicità del buio hanno forzato il cancello d'ingresso e una volta penetrati all'interno del perimetro dell'azienda logistica hanno messo in moto tre mezzi pesanti già carichi e pronti per la partenza, oltre a un altro furgone vuoto.

Il valore del bottino non è ancora stato quantificato, anche perché deve essere verificato con esattezza cosa ci fosse a bordo dei rimorchi dei camion fatti sparire nel nulla: in uno sembra che fossero stipati numerosi colli di bottiglie di alcolici, per un valore dunque molto ingente, mentre per gli altri due i carichi erano probabilmente composti da merce varia.

In ogni caso una refurtiva tanto ingombrante quanto costosa, per un colpo che sembra essere stato studiato in ogni dettaglio prima di essere messo a segno, pare proprio da una banda specializzata in simili colpi.

Quando i carabinieri sono stati chiamati per il sopralluogo del furto appena scoperto, erano però già passate molte ore, forse più di un giorno, da quando la preziosa merce era stata portata via. I camion sono peraltro sempre dotati di sistemi Gps, ma i ladri sarebbero riusciti a disattivarli per non essere intercettati e sparire così con i 3 Tir con tutto il carico.