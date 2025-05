Open day sul fiume. Sport e degustazioni

Canoa, canottaggio, dragonboat o kayak: per due giorni a Pavia sarà possibile praticare attività sportive alle quali magari non ci si è mai avvicinati prima e conoscere meglio il Ticino. Il Comune, in collaborazione con le realtà sportive e formative del territorio, al fine di promuovere un turismo lento e sostenibile, ha organizzato per domani e sabato l’iniziativa “Open day sul fiume, alla scoperta del Ticino tra tradizione remiera ed enogastronomica“ offrendo a turisti e visitatori la possibilità di scoprire gli sport d’acqua che vengono praticati e degustare le eccellenze dell’enogastronomia locale. Previsto un desk di accoglienza in piazzale Ghinaglia dove sarà possibile reperire le informazioni e il passaporto per raccogliere i timbri riservati a chi praticherà sport d’acqua nelle diverse postazioni di Cus, Canottieri Ticino, Battellieri Colombo, Vogatori pavesi. Con due timbri si avrà accesso alla degustazione delle 18 nel piazzale. M.M.