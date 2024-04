Pavia, ruba la borsa di una donna che fa la spesa: 38enne bloccato dalla vigilanza del supermercato

Pavia, 30 aprile 2024 - Il personale della vigilanza interna del supermercato lo aveva già notato e lo stava tenendo d'occhio a distanza mentre si aggirava fra gli scaffali, riuscendo così a intercettare e sventare il suo tentativo, non di taccheggio ma di borseggio.

B.B., 38enne residente a Pavia, è stato arrestato dai carabinieri chiamati a intervenire verso le 14 di ieri, lunedì 29 aprile, al supermercato Esselunga di Pavia. Oggi in tribunale l'arresto è stato convalidato dal Gip, che ha disposto la custodia cautelare ai domiciliari in attesa dell'udienza, rinviata al 16 maggio.

Vittima del tentato furto è una donna di 76 anni che stava facendo la spesa e che aveva lasciato la sua borsetta all'interno del carrello, come spesso accade nei supermercati. Mentre si era allontanata di pochi passi per prendere un prodotto dagli scaffali, il borseggiatore è entrato in azione e con mossa fulminea ha preso la borsa e ha cercato di fuggire, ma è stato subito bloccato dalla vigilanza che ha quindi chiamato i carabinieri. I militari, del Radiomobile della Compagnia di Pavia, intervenuti sul posto, hanno ricostruito l'accaduto e, ascoltata la testimonianza del personale della vigilanza, hanno fatto scattare l'arresto in flagranza. E la borsa è stata subito restituita, con ancora all'interno tutto il suo contenuto, alla legittima proprietaria.