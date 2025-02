Ladri scatenati nei locali pubblici: derubato persino Al Capone

Pavia, 27 febbraio 2025 – Bar e ristoranti ancora nel mirino dei ladri, sia in Oltrepò che in Lomellina. È stato scoperto alla riapertura di ieri, mercoledì 26 febbraio, messo a segno dalla chiusura di domenica sera, il furto ai danni del ristorante-pizzeria San Gaudenzio, in via Arcipretura a Cervesina.

I ladri sono entrati forzando la porta d'ingresso e hanno messo tutto sottosopra cercando forse soldi in contanti che però non erano stati lasciati all'interno del ristorante, accontentandosi così di portare via un bottino non particolarmente ricco, in generi alimentari e bottiglie di alcolici, per un valore che non è stato quantificato con precisione. Un danno al quale si aggiunge quello per la necessaria riparazione della porta forzata e il disagio del locale messo completamente a soqquadro dai malviventi.

Nella notte tra martedì e ieri, altri ladri hanno invece derubato il bar AlCapone's, in viale Francesco Sforza a Vigevano. In questo caso i malviventi si sono introdotti nel locale rompendo il vetro di una finestra laterale, con l'obiettivo dei soldi lasciati come fondo cassa, per un magro bottino di poche decine di euro in contanti.

Anche questo furto è stato scoperto solo alla riapertura e quindi denunciato ai carabinieri di Vigevano. Per il colpo a Cervesina procedono invece con le indagini i militari della Stazione di Voghera, competenti per il territorio oltrepadano.