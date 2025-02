Raid notturno al bar-tabaccheria. Via spiccoli e stecche di sigarette

MEZZANINO (Pavia)Hanno trovato solo poche banconote in cassa, ma hanno anche portato via parecchie stecche di sigarette, per un valore calcolato sui 2mila euro. I ladri hanno preso di mira il bar-tabacchi Coperativa, in via Roma a Mezzanino. Sono entrati in azione nella notte tra martedì e mercoledì, ma il furto è stato scoperto alla riapertura mattutina e poi denunciato ai carabinieri, intervenuti per un sopralluogo con una pattuglia della Stazione di Broni, della Compagnia di Stradella. Gli ignoti malviventi si erano introdotti nel locale forzando una porta sul retro ed erano probabilmente interessati soprattutto ai contanti, ma ne hanno trovati ben pochi, solo qualche decina di euro lasciati come fondo cassa per i resti. Hanno però anche approfittato della merce in vendita, puntando sulle costose sigarette, sempre facili da smerciare sul mercato illecito, portandone via più di una trentina circa di stecche, per un valore di 2mila euro. Un colpo molto simile a quello messo a segno poche notti prima, scoperto alla riapertura mattutina di sabato scorso, alla tabaccheria Città Giardino in via Tasso a Pavia: anche in quel caso i ladri erano entrati dal retro, anche se da una finestra, portando via i soldi del fondo cassa e alcune stecche di sigarette.Di tutt’altra tipologia invece il furto messo a segno nel pomeriggio di mercoledì a Garlasco, in un’abitazione in via Altino. Approfittando dell’assenza dei proprietari, tra le 12 e le 16 circa, i ladri hanno forzato la porta d’ingresso e hanno messo tutte le stanze a soqquadro, trovando e portando via alcuni gioielli d’oro, per un valore ancora da quantificare. Sul posto sono poi stati chiamati i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano. S.Z.