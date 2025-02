Negozi nel mirino dei ladri. Furti a Vigevano e Mortara

VIGEVANO (Pavia)

Non è escluso che possa essere opera degli stessi ladri, viste le identiche modalità di scasso e l’interesse per i soli contanti, anche se i due furti sono stati messi a segno ai danni di negozi distanti fra loro una dozzina di chilometri, strada comunque percorribile in automobile in meno di venti minuti. Nella stessa nottata, tra domenica e lunedì, altri due negozi sono stati svaligiati in Lomellina, uno a Vigevano e l’altro a Mortara. Nella città ducale il furto è stato commesso in corso Genova, ai danni della Gelateria del Corso. Forzata prima la saracinesca e poi la porta d’ingresso, i ladri hanno trovato solo 50 euro in contanti come fondo cassa e hanno portato via qualche dolciume esposto per la vendita. In via Molino Prete Marcaro a Mortara è stato preso di mira il negozio per animali 4zampe. Anche lì forzando la porta d’ingresso, sono entrati per rubare il fondo cassa, circa 100 euro, e un telefonino cellulare in uso all’attività commerciale.