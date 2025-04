Furti nei bar, smascherato

VIGEVANO (Pavia)

Nell’arco di qualche giorno aveva preso di mira alcuni bar del centro cittadino, rubando qualche centinaio di euro, ma causando danni molto più consistenti, riuscendo sempre a sfuggire. Almeno sino a lunedì quando i carabinieri della stazione di Vigevano a conclusione di una attività di indagine, hanno denunciato per furto A.H., 25 anni, egiziano, pregiudicato, in Italia senza fissa dimora. L’uomo è ritenuto il responsabile del furto messo a segno il 24 febbraio ai danni del bar Bixtrò di viale dei Mille dove era entrato forzando la serranda e dalla cui cassa aveva sottratto circa 900 euro e di quello avvenuto due giorni dopo al bar “Al Capone’s” (nella foto) di viale Sforza. Anche in questa circostanza cassa svuotata e via con 400 euro. I due furti sono stati ricostruiti dagli investigatori anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e dei rispettivi esercizi commerciali che hanno consentito di identificare l’autore dei furti e di denunciarlo. Proprio in relazione a quanto accaduto a inizio settimana, nella sede di Ascom, numerosi esercenti cittadini si sono ritrovati per confrontarsi e studiare una strategia comune. Una proposta è quella di creare una rete tra gli esercenti per scambiarsi informazioni e aprire un canale costante di confronto con le forze dell’ordine sulle misure possibili finalizzate ad incrementare il livello di sicurezza per coloro che gestiscono pubblici esercizi che in questa fase risultano essere particolarmente esposti alle azioni dei ladri.

U.Z.