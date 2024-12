Pavia, furti in due negozi di corso Cavour: caccia alla banda

Pavia, 10 dicembre 2024 - Ladri ancora in azione nel centro storico pavese, ai danni di negozi. Due gli esercizi commerciali presi di mira l’altra notte da ignoti malviventi, con tutta probabilità la stessa banda che ha agito in rapida sequenza, con i due obiettivi a distanza ravvicinata.

In entrambi i casi non si è trattato di spaccate, come in altri recenti precedenti nelle stesse strade e piazze del centro di Pavia, ma sono state forzate le serrature delle porte d'ingresso.

Nel negozio “United Colors of Benetton”, in corso Cavour all'angolo con la piazza del Tribunale, i ladri non hanno però portato via nulla, non essendoci contanti in cassa, e sono fuggiti a mani vuote. Forse proprio per questo hanno quindi messo a segno un secondo colpo, sempre in corso Cavour, al punto vendita di “La Casa de las Carcasas”, catena di cover e accessori per cellulari.

In questo caso hanno trovato e rubato circa 500 euro in contanti, soldi lasciati come fondo cassa, proprio quello che cercavano i malviventi, che in entrambi i negozi non hanno neppure toccato la merce in vendita, evidentemente interessati solo al denaro contante. I due furti, uno in realtà solo tentato, sono stati denunciati ieri, lunedì 9 dicembre, ai carabinieri di Pavia, che hanno avviato indagini per cercare di individuare i responsabili.