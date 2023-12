Furti in esercizi commerciali, due nei guai

Otto furti riusciti o tentati in tre ore a bordo di uno scooter che uno dei ladri si era fatto prestare ma che ha permesso ai carabinieri di individuare gli autori del raid messo in atto il 29 novembre e di denunciarli per furto aggravato e tentato furto. Sono due italiani pluripregiudicati. Uno dei due si è appunto fatto prestare uno scooter che ha usato per circa tre ore per commettere gli otto misfatti assieme al complice. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di Cremosano, Crema, Chieve e Madignano dove gli autori dei reati erano stati ripresi mentre forzavano o tentavano di forzare le porte degli esercizi commerciali. Grazie alle immagini i carabinieri di Castelleone sono risaliti alla targa dello scooter e al proprietario, che ha riferito il nome della persona alla quale lo aveva prestato. Di lì l’identificazione del primo bandito e poi anche del secondo.

P.G.R.