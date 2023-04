Fuga dopo l'urto al semaforo a Vigevano: identificato l’automobilista

Vigevano – Non si era fermato dopo aver urtato un altro veicolo che era fermo ad semaforo di corso Di Vittorio. A distanza di qualche giorno gli agenti della polizia locale di Vigevano, grazie anche al supporto delle telecamere di videosorveglianza comunale, sono riusciti ad identificare l'auto, una Dacia Sandero, ed il suo proprietario, un pensionato di 72 anni che abita a Mortara.

I successivi controlli effettuati sull'auto hanno rilevato la presenza di danni compatibili con quell'urto. Il pensionato per altro, messo davanti ai fatti, ha ammesso le proprie responsabilità. A suo carico sono state contestate le violazioni di due articoli del Codice della strada, in particolare il cambiamento di direzione o corsia e il comportamento in caso di incidente.

A suo carico è stata elevata una sanzione di 250 euro con conseguente decurtazione di 6 punti dalla patente.