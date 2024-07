Pavia, riparato il guasto dopo la fuga di gas: la circolazione dei treni per Milano riprende

Pavia, 28 luglio 2024 – Ripresa gradualmente dalle 17:55 la circolazione dei treni sulla linea Milano Pavia, bloccata dalle 11:40 su ordine del prefetto: il guasto è stato riparato e quindi i treni ora possono passare in sicurezza.

L’ordine del prefetto arrivava dopo la fuga di gas a cielo aperto emersa nella mattinata di oggi, domenica 28 luglio, con l’iniziale chiusura di un tratto di via Repubblica che nel primo pomeriggio ha mandato in tilt la circolazione in mezza città, con pesanti ripercussioni anche sulla tratta ferroviaria Milano-Pavia e il caos in stazione per i treni in arrivo da Voghera e Genova, cancellati e sostituiti da bus fino a Milano.

Con il passare delle ore e della giornata si è estesa l'area vietata al transito, con anche il blocco della circolazione sulla linea ferroviaria e l'evacuazione precauzionale di una ventina di famiglie dalle loro abitazioni. Nel frattempo i tecnici di Asm, con il supporto dei vigili del fuoco e della protezione civile, hanno iniziato gli scavi per individuare il punto esatto della fuoriuscita di metano dalle condotte sotterranee e il blocco precauzionale del transito è stato esteso a un'area di circa 300 metri dal punto dell'iniziale allarme, coinvolgendo anche tutto viale Brambilla dal rondò dei Longobardi e tratti delle tangenziali pavesi, la Ovest dall'uscita di via Abbiategrasso e la Nord con uscita obbligatoria a Mirabello, con le conseguenti lunghe code per tutta via Olevano. Sono state anche precauzionalmente evacuate dalle case popolari di viale Repubblica una ventina circa di famiglie, che hanno atteso nel parcheggio dello stadio di poter rientrare nelle loro abitazioni.