“La musica è troppo alta”: imbraccia fucile e minaccia clienti di un locale a Tromello

Tromello (Pavia), 6 giugno 2025 – Voleva riposare ma la musica – a suo parere a un volume troppo alta – proveniente da un locale vicino casa non lo faceva dormire. Così un uomo, un 49enne pavese, ha deciso di intervenire. Ma invece di chiamare le forze dell’ordine per eventuali verifiche il 49enne è uscito sul balcone della sua abitazione, a Tromello (in Lomellina, nella provincia di Pavia) e ha imbracciato un fucile, puntando l’arma contro le persone presenti.

Il locale di Tromello, piccolo centro del pavese di 3.700 abitanti, era piuttosto affollato per via di un evento in corso. Immediatamente tra gli avventori è scattato il panico e i presenti hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. Non appena giunti sul posto i militari hanno denunciato l’uomo per minacce aggravate. L'arma, una carabina ad aria compressa, è stata posta sotto sequestro.