Si ferma all’alt, inveisce contro gli agenti. Sanzionato e denunciato per violenza e minacce

Un automobilista è stato fermato per una violazione al codice della strada. Durante il controllo, alla notifica del ritiro della patente ha reagito tentando di riappropriarsi del documento e ha inveito contro gli agenti. Il comportamento aggressivo ha fatto scattare una denuncia per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Oltre alla sanzione amministrativa, già prevista per l’infrazione, l’uomo dovrà ora rispondere anche all’autorità giudiziaria.

Pochi giorni prima, un altro episodio aveva suscitato allarme: due giovani, dopo aver provocato un incidente stradale con un ferito, erano fuggiti a piedi, e hanno abbandonato il veicolo. I due, risultati sotto l’effetto dell’alcol, sono stati rintracciati poco dopo grazie all’intervento congiunto di un agente della Polizia Locale e di un carabiniere in borghese. Si erano nascosti in una corte poco distante dal luogo dell’incidente. Il conducente dovrà rispondere di omissione di soccorso, guida in stato di ebbrezza e di essere stato alla guida di un’auto con cilindrata superiore a quella consentita ai neopatentati.

Mas.Sag.