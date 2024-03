Frascarolo, furto notturno al bar Dolce Vita: portato via il cambiamonete per le slot

Frascarolo, 16 marzo 2024 - Forzata la porta d'ingresso, portato via il cambiamonete, per un bottino di circa 2mila euro. Il furto è stato scoperto verso le 7 di oggi, sabato 16 marzo, ed è stato messo a segno nell'arco della nottata, ai danni del bar Dolce Vita, in via Guglielmo Marconi a Frascarolo. Solo alla riapertura mattutina sono emerse infatti le conseguenze del raid notturno e sul posto sono stati chiamati i carabinieri, ma quando ormai i ladri erano già lontani con il bottino.

Un colpo che pare messo a segno da una banda specializzata in simili furti, frequenti ai danni di sale da gioco o bar con slot: lo scorso 24 febbraio era stata presa di mira la sala giochi Las Vegas sulla via Emilia a Stradella, con un analogo bottino di un cambiamonete sradicato dal pavimento.

Anche in questo caso i ladri non sembrano aver rubato altro, con un'azione rapida e finalizzata ai soldi in contanti contenuti nel cambiamonete. E proprio per non stare troppo tempo all'interno del locale, per non essere colti sul fatto, non hanno neppure tentato di scassinare la macchinetta sul posto, ma l'hanno caricata sul loro mezzo e si sono subito allontanati, per andare a forzarla in un luogo sicuro e impossessarsi così dei contanti contenuti, in questo caso un paio di migliaia di euro.