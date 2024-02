Cambiamonete in sala giochi sradicato dal pavimento

Appena forzata la porta d’ingresso, è scattata la sirena dell’antifurto. Sapevano di aver poco tempo a disposizione prima che sul posto arrivassero le forze dell’ordine. Ma sono ugualmente entrati nel locale e in pochi istanti ne sono usciti con un cambiamonete letteralmente sradicato dal pavimento. Ladri evidentemente ben organizzati hanno così messo a segno un furto ai danni della sala giochi Las Vegas, a Stradella, lungo la via Emilia. Per un ricco bottino di alcune migliaia di euro, ancora da quantificare con precisione dopo che saranno stati fatti i conti per stabilire la cifra esatta presente nel cambiamonete al momento del furto.

È successo nella notte tra venerdì e ieri, verso l’1.30. Tutto ripreso e registrato dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, ma anche questo i malviventi lo sapevano e sono entrati in azione con i volti nascosti da cappucci. I carabinieri hanno acquisito subito le immagini che saranno analizzate insieme all’esito del sopralluogo, effettuato dai militari della Compagnia di Stradella per cercare indizi che portino sulle tracce dei responsabili.

Stefano Zanette