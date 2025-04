"Francesco di famiglia". Pudore e timidezza nell’esprimere il lutto

Tanto affetto, ma le parole non scorrono. I pavesi che ieri hanno voluto rivolgere un pensiero a Papa Francesco e firmare il registro delle condoglianze posizionato dalla Prefettura a Palazzo Malaspina faticano a parlare. "Vorrei scrivere tante cose nel mio messaggio di cordoglio – ammette una signora – però non so da che parte cominciare. Mi limiterò alla firma e rimanderò i miei pensieri a un colloquio molto privato". Pudore e timidezza regnano tra coloro che aspettano il proprio turno nel portone. Dipendenti pubblici, passanti, commercianti, molti hanno partecipato al dolore provato dalla perdita di un Pontefice che sentivano “di famiglia“. Chi vuole lasciare un pensiero o la firma può recarsi in piazza Guicciardi dalle 9 alle 18.30.