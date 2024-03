Pavia, un fonometro per le attività scientifiche della scuola in ricordo di Michele Gravelloni

Pavia, 28 marzo 2024 - Un fonometro, in memoria del collega Michele Gravelloni, che lavorava all’agenzia Arpa di Milano ed è prematuramente scomparso a 55 anni per una grave malattia, è stato consegnato dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente della Lombardia al sindaco di Bastida Pancarana, Marina Bernini. Lo strumento sarà destinato alla scuola primaria di Bastida Pancarana per usi didattici nell’ambito delle attività scientifiche.

La consegna dello strumento

La consegna del dispositivo è avvenuta nell’aula consiliare comunale, alla presenza dei familiari di Michele, da parte dei suoi colleghi. Il fonometro, utilizzato anche da Gravelloni nel corso della sua attività in Arpa, è uno strumento di misura che serve a rilevare i decibel dei rumori e delle sorgenti disturbanti.

Il lavoro di Michele in Arpa Lombardia

Michele ha lavorato in Arpa Lombardia fin dalla costituzione dell’Agenzia, ma anche prima, quando era in forza all’ex USSL di Milano. Da sempre impegnato nel settore dell’inquinamento acustico, essendo un pioniere del settore.

Nei tanti anni di lavoro maturato, infatti, ha approfondito le sue competenze diventando un punto di riferimento per molti professionisti operanti nel settore dell’acustica ambientale. “Nel ricordo di Michele – hanno spiegato i colleghi presenti alla cerimonia – auspichiamo che i bambini della scuola primaria, sperimentando l’uso di questo strumento, possano appassionarsi alle problematiche ambientali, comprendendo che la sostenibilità del futuro del pianeta passa anche attraverso i nostri comportamenti virtuosi”.