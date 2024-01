Fondazione Banca del Monte, sette bandi

Sette bandi volti al sostegno di progetti legati allo sviluppo locale, supporto alle scuole ed enti di formazione, alla sanità, ad attività di volontariato. Fondazione Banca del Monte di Lombardia intende orientare la propria attività istituzionale verso queste tipologie di intervento. Dal 15 gennaio sarà possibile effettuare domanda per riqualificare gli spazi in aree urbane e periferiche per lo svolgimento di attività socio-assistenziali, educative e culturali, sostenere le scuole aperte in orario pomeridiano o estivo oppure organizzare attività a favore di preadolescenti e adolescenti. Inoltre si potrà richiedere l’acquisto di apparecchiature e attrezzature sanitarie per la cura e la prevenzione, mentre dal 1 febbraio verranno pubblicati due ulteriori bandi a favore dei piccoli Comuni pavesi, inerenti al progetto "Rete in Comune". Si vuole poi promuovere la cultura in zone periferiche, non sempre raggiunte da un’offerta di cinema, teatro, biblioteca e libreria e un servizio di accompagnamento per incentivare lo spostamento in particolare dell’Oltrepò Pavese, della Lomellina e del sud Milano, che sono poco serviti dai servizi di trasporto per agevolare giovani, anziani, soggetti fragili o persone bisognose. M.M.