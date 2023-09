Pavia, Max Pezzali e il film degli 883: le riprese si spostano in periferia: dove e quando

Pavia, 11 settembre 2023 – Dopo la pausa di Ferragosto sono tornate ad accendersi le macchine da presa. Il regista Sidney Sibillia ha ricominciato a girare “Hanno ucciso l'uomo ragno", la serie Sky-Groenlandia che racconta la nascita degli 883, il gruppo pavese composto da Max Pezzali e Mauro Repetto.

Max Pezzali

Dal centro, però, la troupe si è spostata in periferia dove sono state chiuse al traffico per alcune ore via Pensa, Ca' della terra e Ca' dei ratti, via Lardirago e via Tavazzani dove le riprese si protrarranno dalle 21,30 alle 23,30.

Una piccola digressione rispetto al cuore della città in cui i due artisti si sono conosciuti e hanno incominciato a collaborare. E così, domani si tornerà di nuovo a girare in Borgo Ticino dove dalle 15.30 alle 17.30 saranno chiuse via Milazzo e via Trinchera, viale Venezia in cui la troupe sarà dalle 18 alle 2 e in via Cesare Correnti che sarà bloccata per tutto il giorno.

I nuovi ciak si aggiungono a quelli girati dalla fine di giugno alla metà di luglio che avevano sollevato qualche protesta da parte dei pavesi soprattutto per un Borgo Ticino blindato. Di fronte alle critiche lo stesso Max Pezzali aveva preso la parola e si era scusato con i suoi concittadini per i disagi arrecati dalla produzione.

“Quando giri in luoghi reali è inevitabile – ha detto Pezzali che è stato un paio di volte sul set – e comunque è per una buona causa: far conoscere la nostra città che è meravigliosa”.

Fino a sabato quindi Pavia sarà ancora set naturale, gli attori Elia Nuzzolo che interpreta Max Pezzali e Matteo Oscar Giuggioli che ha recitato in diverse serie e film come “Il filo invisibile”, “Gli sdraiati”, “Vostro Onore” e ora sarà Mauro Repetto continueranno a raccontare la loro amicizia. La serie tv in sette puntate sarà trasmessa su Sky nel 2024.