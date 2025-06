Locale ristoro di un’azienda va a fuoco

La fiamme, una colte di fumo nero che satura tutti gli spazi. Il timore di non riuscire più a respirare, l’allarme e l’arrivo a sirene spiegate dei mezzi dei vigili del fuoco.

Che prima di tutto si assicurano che non ci siano persone coinvolte e circoscrivono l’area di intervento, in cui trovano posto diverse aziende, dalla Basf (catalizzatori) alla Nindal Nylon Films, e spengono le famme prima che possano propargarsi. Nottata di paura a Cesano Maderno, dove ad andare a fuoco è stato un locale ristoro all’interno di un’attività produttiva. Erano all’incirca le 2 quando in via Marconato 8 i vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza sono intervenuti per un incendio. Le squadre, giunte tempestivamente sul posto, hanno individuato e circoscritto l’incendio, reso particolarmente insidioso dalla presenza di una fitta coltre di fumo che aveva interessato l’intero primo piano dello stabile.

Per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono state impiegate

due autopompe, un’autoscala, un’autobotte e un carro soccorso. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine e il personale sanitario di AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza). Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta e l’ambulanza, uscita in codice giallo, ha potuto fare rientro senza feriti a bordo.

Da.Cr.