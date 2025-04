Spopola il Fantapapa, il game (gratuito) del Conclave inventato da due pavesi: “Un invito a discutere e informarsi”

Pavia – Dopo aver provato ad essere allenatori che puntano allo scudetto ed esperti di musica per vincere il festival di Sanremo, ora si possono vestire anche i panni dei cardinali. Niente di anticlericale o irrispettoso nei confronti di Papa Francesco, ma un semplice gioco che aiuta a conoscere meglio l’istituzione ecclesiastica con le sue regole che porteranno all’elezione del nuovo pontefice. Due pavesi, Mauro Vanetti e Pietro Pace hanno creato il Fantapapa. Un divertimento completamente gratuito nel quale non si vince niente se non un po’ di “Gloria eterna che solo uno otterrà”. Già circa 10mila persone hanno deciso di iscriversi e di dare vita alla propria formazione composta da 11 cardinali nella speranza che uno, magari proprio il Capitano per guadagnare 500 punti, esca Papa dalla Cappella Sistina dove si riuniranno 135 cardinali elettori.

“Ci sono già tanti mercanti nel tempio – ha detto lo sviluppatore Mauro Vanetti –, noi abbiamo voluto che tutto fosse gratis. Oltre al nome del pontefice, abbiamo previsto diverse curiosità come quale sarà la prima parola dell’annuncio (che vale 50 punti), dopo quante fumate nere arriverà quella bianca e in quale giorno della settimana, se il Santo Padre porterà o meno gli occhiali fino ad arrivare all’ordine al quale appartiene e alla sua nazionalità”. Ogni risposta giusta darà diritto a un bonus e ci sarà anche un malus se, il “portiere impapabile” dovesse essere eletto. L’errore clamoroso costerebbe 1000 punti.

“Si può creare una lega per “gareggiare” con i propri amici o parenti – ha aggiunto Vanetti –. Si può provare a indovinare quale nome prenderà il Papa o il numero di lingue conosciute”. L’idea del gioco è venuta proprio a Vanetti passeggiando per Pavia. “Avrei voluto avere molto più tempo per mettere a punto fantapapa.org – ha proseguito lo sviluppatore –. Continuo a mettere a punto e a correggere alcuni particolari, mentre Pietro Pace segue la parte che riguarda l’intelligenza artificiale, l’analisi e la campagna promozionale. Il conclave mi appassiona molto, più dei mondiali che non vedo. Ci sono sicuramente dei retroscena e delle curiosità”. I punti inizieranno ad accumularsi all’inizio del conclave, dopo l’Extra omnes. Da quel momento non si potranno più cambiare le scelte, un cardinale uscirà Papa e uno fantavaticanista vincerà.