Assalto notturno al supermarket. Via la cassaforte

CASORATE PRIMO (Pavia)Una Fiat Panda, poi risultata rubata poco prima nelle vicinanze, abbandonata dopo essere stata usata come ariete in retromarcia per sfondare la vetrata a lato dell’ingresso del supermercato. È quello che hanno trovato i carabinieri arrivati sul posto, in via Motta Visconti a Casorate Primo, quando ormai i responsabili della spaccata si erano già allontanati, con un’altra auto, sulla quale avevano caricato il bottino: la cassaforte con circa 5mila euro in contanti. Il furto è stato messo a segno ai danni del superstore Conad di Casorate Primo, dotato di impianto d’allarme antifurto, che non ha però scoraggiato i ladri, riusciti a portare a termine il colpo nei tempi che avevano evidentemente previsto prima che potessero arrivare sul posto le forze dell’ordine. Tutto registrato dalla videosorveglianza, alle 3.15 di ieri, ma anche la presenza delle telecamere era nota ai tre malviventi, entrati in azione incappucciati e vestiti di nero, pure con guanti per non lasciare impronte. Una banda di professionisti, che in una manciata di minuti, dopo l’allarme scattato per la spaccata della vetrata, si sono diretti negli uffici e hanno sradicato dall’ancoraggio al pavimento la cassaforte, sollevandola e portandola fuori per caricarla sul mezzo pronto alla fuga. Non avevano infatti il tempo di aprirla e l’hanno portata via ancora chiusa, con tutto il suo contenuto, che in base alle stime ammonterebbe appunto a 5mila euro circa. Come già in tanti altri recenti precedenti, sia nel Pavese che in Lomellina e Oltrepò, anche con diverse modalità di effrazione, non solo spaccate ma buchi nei muri o calandosi dai lucernari sui tetti, l’obiettivo di simili colpi ai danni di supermercati e attività commerciali sono le casseforti con i contanti.

S.Z.