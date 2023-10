Eventi natalizi: sul piatto 90mila euro

Un Natale "da sogno". È quello che l’amministrazione comunale di Vigevano intende regalare ai cittadini e per il quale ha disposto uno stanziamento di 90 mila euro. Previste proiezioni di luci sulla facciata del Duomo, scenografie natalizie, luminarie anche in periferia e due alberi di Natale uno in piazza Ducale e l’altro alla frazione Piccolini.