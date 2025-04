Evade dai domiciliari, finisce dietro le sbarre

Era ristretto agli arresti domiciliari ma, in evidente stato di ebbrezza, è uscito di casa ed è stato sorpreso a litigare con la compagna per strada. E il risultato non è stato solo finire nei guai ma perdere il beneficio e finire in cella. Così D.M., 31 anni, è nuovamente finito nei guai.

L’episodio è avvenuto a Vigevano nel primo pomeriggio di domenica quando ai carabinieri, erano le 14.30, è giunta la segnalazione di una accesa lite tra un uomo e una donna in via San Pietro. Quando i militari sono giunti sul posto sono stati alcuni ragazzi in strada a indicare la donna che era nelle vicinanze e che si è rivelata essere la compagna dell’evaso.

E proprio mentre i carabinieri chiedevano spiegazioni alla donna il trentunenne, che era in evidente stato di alterazione etilica, ha iniziato a inveire nei loro confronti. A quel punto è stato bloccato dai militari del nucleo radiomobile della Compagnia di Vigevano e condotto nella caserma di via Castellana dove è stato trattenuto sino a ieri mattina quando è stato processato con rito direttissimo.

L’arresto è stato convalidato ma per l’uomo sono in arrivo nuovi problemi: è stato infatti chiesto un aggravamento al Tribunale di Sorveglianza che ne ha disposto la custodia in carcere. U.Z.