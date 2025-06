Estate in città. Il calendario degli eventi

Proposte artistiche di qualità per animare la città nel periodo estivo. Inizia il 6 luglio in Broletto la rassegna di otto spettacoli e concerti organizzata dall’assessorato alle Politiche culturali. "Abbiamo voluto costruire un programma – ha detto l’assessora Maria Cristina Barbieri - in grado di intercettare il pubblico più vasto, coniugando qualità e immediatezza per sviluppare una sorta di racconto tra storia, mito e contemporaneità, di speciale capacità evocativa. È una proposta che coinvolge tutta la città, dal tradizionale palcoscenico del Broletto in centro storico, ai quartieri valorizzando luoghi in cui sono attive associazioni (nelle biblioteche e l’Aps Cazzamali) i cui volontari svolgono un lavoro significativo". Il primo spettacolo sarà “Un amore“ tratto dal romanzo di Dino Buzzati regia di Alessandra Pizzi, con Paolo Briguglia. Il 10 luglio in piazzale Salvo D’Acquisto ci saranno “Le notti bianche“ regia di Alessandra Pizzi con Sara Santucci, musiche di Giorgio Trione Bartoli, il 12 un omaggio a Rino Gaetano “E cantava le canzoni“ con Alessio Vassallo, musica dal vivo di Lorenzo Mancarella nel cortile del Broletto. Il 13 l’omaggio sarà alle donne che hanno cambiato il mondo: “Le mie donne“ con Alessandra Pizzi e Sara Santucci (narrazioni), Lorenzo Mancarella (pianoforte e clarinetto) in piazzale Torino. Il 18 luglio sempre nel cortile del Broletto ci sarà “Il lanciatore di sogni - Omaggio a Roberto Vecchioni“ con Massimo Germini e Eros Cristiani, il 24 Enrico Lo Verso e Mirko Lodedo porteranno in centro “Resta diva. Omaggio a Maria Callas“ regia di Alessandra Pizzi, il 25 sarà la volta di "Il mio amico Ennio Morricone" con Maurizio Turriziani (contrabbasso), Simone Sala (pianoforte) all’Aps Cazzamali e il 31 luglio “Circe. Storia di una maga“ con Barbara De Rossi nel cortile del Broletto. Tutti gli eventi inizieranno alle 21. Per i quattro spettacoli in Broletto l’ingresso è a pagamento: intero 10 euro, ridotto 8. M.M.