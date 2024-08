Eleonora Paveri è morta per la caduta dal monopattino: trauma addominale con emorragia interna

Pavia, 6 agosto 2024 - Un grave trauma addominale, con emorragia interna. E' la conseguenza della caduta dal monopattino la causa della morte della 18enne Eleonora Paveri.

Non dunque un malore, come ipotizzato inizialmente per l'apparente assenza di traumi esterni evidenti che potessero essere tanto gravi da provocare il decesso dopo poche ore in ospedale della ragazza trovata a terra in via Ottavio Bonomi a Pavia poco prima delle 2 di lunedì 5 agosto. Oggi è stata infatti eseguita l'autopsia, il cui esito, seppure ancora parziale, cambia lo scenario e modifica le precedenti ipotesi.

"Pur nell'alveo di plurime verifiche in corso su ogni aspetto della vicenda - spiega il comunicato stampa diramato dalla Questura e firmato dal magistrato che si sta occupando dell'inchiesta, il sostituto procuratore Valentina De Stefano - si comunica che l'autopsia ha evidenziato la presenza di un grave trauma addominale, con emorragia interna, compatibile con la caduta dal monopattino e verosimile causa del decesso di Paveri Eleonora Maria". Per il completo referto autoptico saranno necessari tempi non immediati. "Le indagini - conferma la nota della Questura - anche di natura tossicologica, proseguono per compiutamente delineare gli esatti contorni della vicenda".

Nel frattempo è stata invece dimessa dal Policlinico San Matteo la 17enne che era con l'amica sul monopattino, terminato il periodo di osservazione in ospedale per i non gravi traumi riportati nella medesima caduta dal monopattino.