Economia circolare: istituto Gallini sul podio

Da una passeggiata nel parco della scuola è partita un’idea: "Come possiamo gestire in modo sostenibile qualche risorsa naturale che la scuola ci offre?". È nato così il progetto “Foglie in fermento - Dalla natura all’energia“ proposto dall’istituto tecnico agrario Carlo Gallini di Voghera, che ha partecipato alla nona edizione del Concorso nazionale Mad for Science promosso da Fondazione Diasorin ETS conquistando il terzo posto e 30mila euro per l’acquisto di strumenti e materiali di laboratorio. L’idea parte da una considerazione: la dipendenza e l’utilizzo dei combustibili fossili sono tra le cause principali della crisi climatica. Il progetto si propone quindi di produrre bioetanolo dalle foglie secche, trasformando uno scarto organico in una risorsa energetica. Grazie alle biotecnologie e all’uso di microrganismi è possibile mettere a punto un processo che non richiede solventi chimici ed è un esempio di economia circolare.