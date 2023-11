Ecomuseo Sforzesco. Il Comune attende le idee dei cittadini e delle categorie

Valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale della città. Nasce così il progetto dell’Ecomuseo Sforzesco, promosso dall’Amministrazione del sindaco Andrea Ceffa, che verrà realizzato con il professor Edo Bricchetti, esperto nel settore della valorizzazione territoriale. L’Ecomuseo dovrà diventare punto di riferimento per residenti e visitatori, come strumento per creare una rete che coinvolga sia dal punto di vista storico sia delle tradizioni, rappresentando la naturale prosecuzione dell’attività del Comitato per le celebrazioni dedicate a Ludovico il Moro.

"L’Ecomuseo – commenta Bricchetti – rappresenta una straordinaria opportunità per valorizzare il territorio attraverso un approccio innovativo e sostenibile, capace di coinvolgere in un dialogo affascinante con la storia e la cultura locali". Mentre le categorie parteciperanno a tavoli di lavoro, i cittadini possono inviare idee a ecomuseo@comune.vigevano.pv.it o chiamare il 3288511911.

U.Z.