Due trattori rubati e abbandonati: restituiti alle aziende agricole

Ladri di trattori in azione in Lomellina. Ma non sono riusciti a nascondere o hanno dovuto abbandonare il bottino, preferendo restare a mani vuote ma riuscire almeno a sfuggire alle forze dell’ordine. I carabinieri della stazione di Mede Lomellina, nella tarda serata di martedì, hanno infatti trovato nelle campagne di Pieve del Cairo due trattori agricoli. Entrambi sono risultati rubati nella precedente nottata, ai danni di due aziende agricole, una di Pieve Albignola e una di Zinasco, che peraltro non avevano ancora fatto in tempo a formalizzare le denunce per i furti. Dopo le necessarie pratiche per il riconoscimento della refurtiva, i trattori sono stati infine restituiti agli agricoltori derubati. Proseguono comunque le indagini dei carabinieri, della stazione di Sannazzaro de’ Burgondi, della compagnia di Voghera, sui furti di trattori. Già lo scorso febbraio erano stati ritrovati e restituiti altri 4 trattori, 3 rubati a un’azienda agricola di Lomello, il quarto a Tromello, quest’ultimo rintracciato a Casei Gerola e gli altri a Mortara.

Stefano Zanette