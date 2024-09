Dorno, abbattuta la torre dell'acqua: rientrate nelle loro case le 43 persone evacuate

Dorno (Pavia), 26 settembre 2024 - Abbattuta la torre dell'acqua di Dorno. Nella mattinata di oggi, giovedì 26 settembre, come programmato negli incontri che si erano tenuti in Prefettura con il Comune di Dorno e Pavia Acque, con il coinvolgimento di carabinieri e protezione civile, la ditta incaricata, specializzata in demolizioni con esplosivi, ha minato i 4 pilastri e proceduto all'abbattimento della dismessa torre piezometrica, o serbatoio pensile, in via San Zino a Dorno.

Le operazioni di abbattimento della torre dell’acqua di Dorno

La struttura, di proprietà di Pavia Acque, serviva in passato per dare pressione all'acquedotto, ma non era più utilizzata già da tempo. Per effettuare l'intervento in sicurezza, sono state evacuate le abitazioni in un raggio di circa 500 metri, nel quale sono presenti solo poche case, con 18 nuclei famigliari per un totale di 43 residenti. Quando tutti erano a distanza di sicurezza, verso le 10.30, gli inneschi sono stati fatti brillare e la vecchia torre dell'acqua è crollata al suolo.

Come disposto dall'ordinanza appositamente emessa dal sindaco di Dorno, Francesco Maria Perotti, per la durata dell'intervento nessuno poteva circolare nell'area interdetta con il posizionamento di transenne. Non ci sono stati imprevisti e tutto si è svolto come programmato. Già nella tarda mattinata i residenti hanno potuto rientrare nelle proprie abitazioni.