Don Daniele Baldi, malore dopo la messa di Pasqua: è ricoverato al San Matteo

Pavia, 20 aprile 2025 - Paura e preghiere per don Daniele Baldi. Il sacerdote ha accusato un improvviso il malore al termine della messa di Pasqua, che aveva celebrato nella chiesa di Santa Maria del Carmine, nel centro storico di Pavia.

Don Daniele Baldi, 64 anni, uno dei sacerdoti più conosciuti e amati della diocesi, è stato soccorso dal 118 e trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo. Giudicato in codice giallo, è attualmente in osservazione al pronto soccorso dell'ospedale.

Nel corso della celebrazione era stato letto un messaggio di ringraziamento per l'impegno costante per la comunità di don Baldi, parroco del Carmine da oltre 20 anni. Don Daniele ha anche donato un uovo di Pasqua ai bambini presenti. Poi, al termine della messa, si è sentito male.

L'episodio ha allarmato i fedeli del Carmine, una delle parrocchie più frequentate di Pavia: in tanti, dopo aver appreso la notizia, hanno voluto esprimere al sacerdote la loro vicinanza con pensieri e preghiere.